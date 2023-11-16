ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية وآلاف العبوات الفارغة والاستيكارات داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية بمركز وادى النطرون.

وأسفرت عن ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية داخل 200 جركن وتانك كبير وآلاف العبوات الفارغة والاستيكارات ومعدات بمصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.