"النوعي للتنمية الاقتصادية" يوصي بضرورة توفير الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق

أوصى الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية والمشروبات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى ابو حديد فى ختام مؤتمره السنوي بعدة توصيات من خلال مناقشات فى 3 جلسات قدمها الأمين العام للاتحاد المهندس نادر عبد الهادى أهمها تأسيس شركة وطنية لتقديم منتجات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وكذلك تكوين شبكة انتاج مسجلة مع التركيز الجغرافي للصناعات الصغيرة فى كافة المجالات بالمحافظات

والعمل على مجابهة التغيرات المناخية وتاثرها على مكونات الصناعة .

وضرورة عمل منصة الكترونية يتم وضع عليها جميع المنشآت الصناعية والتى تضم 103 ألف منشأة من أجل إحداث التكامل بينهم وضرورة تدشين المركز الوطنى الاستشارى للدعم المستدام لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وإطلاق مبادرة لشباب الجامعات والمعاهد العليا التكنولوجية المتخصصة منتدى ذوى المهارات والأفكار الإبداعية بهدف التشبيك مع مجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بوجود مجموعة عمل مستدامة.



كما شملت التوصيات ضرورة ادراج ريادة الأعمال بمناهج التعليم بهدف خلق أجيال جديدة لديها القدرة على إنشاء الشركات وضرورة توفير الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق والخدمات العامة حتى لا يتم تحميل الصناعة باعباء تؤثر على الانتاج.

ضرورة إعادة النظر فى القانون 352 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم دعم فعلى لها وخاصة في الإنتاج

والعمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلى والحد من الاستيراد وتكلفة العملة الصعبة

واخيرا ضرورة الربط بين الصناعات الكبرى الرئيسية والصناعات المغذية لها عن طريق التكامل الافقى باستخدام استراتيجية متكاملة بين الصناعة والمنتجات الزراعية.



وانطلق المؤتمر السنوى لاتحاد الجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الاتحاد فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ناهد يوسف عبده القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأعضاء البرلمان د. محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان والنائية د. هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالنواب. محمد عبد المالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ود. احمد حسين نائب مدير الرقابة المالية؛ ومحمد السلاب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال الفارقة؛ والدكتور خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة GIZ ومدير عام الاتحاد الجمعيات الاقتصادية محمد سليمان وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد

وتم إبرام اتفاقية تعاون بين اتحاد الجمعيات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مؤسسة GIZ0 بهدف التعاون فى مشروع الدخول في سوق العمل

واختتم المؤتمر بتكريم المهندس فؤاد ثابت مؤسس اتحاد الجمعيات الاقتصادية عام 2001 والمهندس الخبير عزمى مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس أحمد جنيدى الداعم للاتحاد والمسؤول الأسبق بمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية فى مصر