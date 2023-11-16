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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أبو غزالة" تشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة
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قدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 7 أكتوبر.

الدكتورة هيفاء أبوغزالة مؤتمر صحفي لجامعة الدولة الهلال الاحمر المصري قافلة مساعدات لقطاع غزة