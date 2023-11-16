"أبو غزالة" تشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة

قدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 7 أكتوبر.