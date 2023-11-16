محافظ أسوان يشهد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها بحضور الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، علاوة على استشارى المشروع، وفريق العمل بالهيئة، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة؛ ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الإقتصادية والإستثمارية على أرض أسوان.

كما أوضح أن المخطط الإستــراتيجى للمحافظة شمل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بجانب مناطق الامتداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعية للحفاظ عليها وحمايتها من التعدي لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية.

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن يشمل المخطط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة ، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها .

وأوضح بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالإستعانة بالخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية، خاصة أعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى على مستوى المحافظة، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس، والتى تضم كوكبة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمراجعتها وإعتمادها.

ومن جانبها، قدمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى شكرها لمحافظ أسوان على حسن الإستقبال والتعاون البناء والمثمر مع الهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية وتدقيق البيانات للمراكز والمدن ، ليكون ذلك من ثمار مخرجات المخطط الإستراتيجى العام للمحافظة ، وهو الذى يتوازى مع دور الهيئة فى رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .

ولفتت إلى أنه تم وضع الرؤية التنموية لأسوان بالمخطط والتي ترتكز على أن محافظة أسوان هى البوابة الإقتصادية لمصر والعابرة لأفريقيا ، ومحفزة لصناعة سياحة الإبداع الثقافى ذات البيئة الذهبية الجاذبة للإستثمار الزراعى والصناعى المستدام والإقتصاديات الخضراء وعاصمة محورية للتنمية المستدامة لقارة أفريقيا .

هذا وقد قام فريق العمل القائم بتنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان بالهيئة بعرض كافة التفاصيل والمحاور التى شملها المخطط، وتم مناقشة المختصين بالمحافظة حيث دارت جلسة نقاشية للتوصل إلى أفضل مخرج للمشروع تمهيدًا لاعتماده.

وحرص محافظ أسوان على إهداء الدروع والميداليات التذكارية لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوفد المرافق لها.

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