بايدن يعلن استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى بين أمريكا والصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي"، وقال "لقد اتفقنا أنا وهو على أنه بإمكان أي منا أن يتناول الهاتف ويتصل مباشرة وسيتم الرد عليه فورا".

ووصف الرئيس الأمريكي، القمة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو بالبناءة والمثمرة.

من جهتها، رحبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج بهذا الشأن مهم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع".