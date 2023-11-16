تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي اليوم

يخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، تحدياً جديداً، عندما يستضيف نظيره الجيبوتى فى مباراة مثيرة ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتى ينافس فيها الفراعنة وجيبوتى فى مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتى فى السادسة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومى 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولى استعدادا لمباراة جيبوتي.

والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر البرتغالى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى مساء اليوم، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، فى الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

مواجهات مصر وجيبوتى فى تصفيات المونديال

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".