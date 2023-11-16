الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي: الصراع والمواجهة لهما عواقب لا يمكن أن يتحملها الجانبين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.

وأضاف "طالما أن البلدين يحترم أحدهما الآخر ويتعايشان في سلام ويتبعان مبادئ التعاون المربح للجانبين، فسيكونان قادرين تمامًا على تجاوز الخلافات وإيجاد الطريق الصحيح لتعايش الدولتين الكبريين".

وتابع شي: "من غير الواقعي لجانب ما أن يعيد تشكيل نموذج الجانب الآخر، وإن الصراع والمواجهة لهما عواقب لا يمكن أن يتحملها كلا الجانبين."

وأكد شي على أن كوكب الأرض كبير بما فيه الكفاية ليستوعب نجاح الصين والولايات المتحدة وإن نجاح دولة فرصة للأخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة شينخوا للأنباء بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، أعلن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة بما يحقق المنفعة المشتركة ويعود بالرخاء على العالم أجمع.