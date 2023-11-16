بايدن يؤكد لـ«شي» أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج، في سان فرانسيسكو، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار بايدن للرئيس الصيني أنه يقدر محادثاتهما ويدرك مدى أهمية التفاهم الواضح بينهما دون حسابات خاطئة.

وقال شي جين بينج: "الصين والولايات المتحدة ليس لهما الحق في إدارة الظهر إحداهما للأخرى، ولا ينبغي أن تسلك المنافسة اتجاها تصعيديا.

وأكد أن المقاطعة بين بلديهما ليست خيارا مطروحا ويعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم بينهما بشأن القضايا الاستراتيجية.