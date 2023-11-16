بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية، أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.65 %، عند 11.895،49 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.72 % ليستقر عند 970،52 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.72 % بمجموع 876،89 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.91 % بمجموع 10.979،46 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 54 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 610 مليارات درهم مغربي.