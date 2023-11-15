البابا تواضروس ينعى الدكتور عادل توفيق

نعى البابا تواضروس الثاني العميد الدكتور عادل توفيق الخادم بأسرة القديس بنتينوس لأساتذة الجامعات، قبل بدء عظة نيافته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي عقده مساء اليوم في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال البابا: "ودعنا من يومين الأستاذ والمعلم الكبير.. الأستاذ الدكتور المهندس عادل توفيق، إنسان خدم الوطن بأمانة وبعلمه ودراسته لكونه أستاذ جامعي بجامعة السويس، كما خدم بصفوف القوات المسلحة فكان عميد بالقوات الجوية، ومشهود له بكل إخلاص واجتهاد.

وتابع: كما خدم الكنيسة وأسس أسرة بنتينوس لأساتذة الجامعات وهي إحدى أسر الخدمة المرموقة التي تضم أكثر من ٢٠٠ أستاذ جامعي على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات مختلفة (هندسية ومحاسبية واجتماعية). وخدم أسرته التي عاشت في مخافة، انتقلت زوجته منذ حوالي سنة أو اثنين، ولديه ٣ بنات متزوجات بمناطق مختلفة، وعاشوا بمخافة. نودعه على رجاء القيامة، هو شخص محبوب لي شخصيًا لاستقامته وإخلاصه واجتهاده وبشاشته وخدمته التي لا تتوقف، لدرجة إنه تنيح وهو يحضر اجتماع لمجلس كنائس مصر وقام نيافته بتقديم التعزية لأسرته وأحبائه وزملائه وتلاميذه وكنيسته التي كان يصلي بها وهي كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبراوأسرة بنتينوس.