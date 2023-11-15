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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان المستجدات في غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدد ابن فرحان - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات، والتي كان آخرها اقتحامهم لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأكد أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

فيصل بن فرحان اللجنة الدولية للصليب الأحمر قطاع غزة