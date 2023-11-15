الجيش الأردني: إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وقال الجيش الأردني، إن إسرائيل مسؤولة عن توفير الحماية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء بغزة منذ بداية الحرب إلى 11500 بينهم أكثر من 4700 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتقاء 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.