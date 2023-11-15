علي ماهر: هدفي تحقيق بطولة للنادي المصري وغير راضٍ عن الأداء

قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إنه ليس راضيًا على أداء ونتائج الفريق خلال المباريات الماضية وهدفه تحقيق بطولة للنادي المصري.

علي ماهر: هدفي تحقيق بطولة للنادي المصري وغير راضي عن الأداء

وأكد "ماهر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي المصري، مساء اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في محافظة بورسعيد، أنه غير راضي عن خسارة 3 مباريات من أصل 6، وهدفه أكبر من ذلك بكثير، مضيفًا: "بهدوء سأصل لهدفي هو تحقيق بطولة للنادي المصري لأننا نحتاج وقت لإحداث التجانس".

وأشار إلى أن هناك تدعيم بصفوف الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة، ومشددا على أنه لا يوجد خلافات بينه وبين أي لاعب في الفريق بمن فيهم: ايزي ايميكا، وعمرو السعداوي، واليأس جلاص - كما يردد البعض.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.