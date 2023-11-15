رئيس مدينة دمنهور يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

عقد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، اجتماعًا تنسيقيًا بمركز إعداد القادة التربويين، لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، بحضور حمدي سلام مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، إبراهيم الفقي مدير إدارة مركز دمنهور التعليمية ومديري المدارس التي بها لجان انتخابية.

وأكد رئيس مدينة دمنهور، أن يجرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإنهاء الاستعدادات النهائية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال كچك، أنه تم تكليف اللجان المشكلة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وكذا مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية؛ فضلًا عن توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية.