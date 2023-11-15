قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ينفذان مبادرة "سفراء الحوكمة".. صور

عقدت هيئة قضايا الدولة اليوم الأربعاء، دورة عمل تدريبية تحت عنوان "سفراء الحوكمة" ، التي ألقاها دكتور عمرو نبيل مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن تلك الدورة جاءت في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بقيادة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

حيث بدأت فاعليات الدورة بكلمة ترحيب من المستشار محمد حسن الأمين العام، نقل خلالها تحيات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة للسادة مستشارى الهيئة.

كما أكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة.

وتناولت المرحلة الأولى من مبادرة "سفراء الحوكمة" التعريف بالحوكمة ونشأتها ومبادئها وعلاقتها بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر. 2030.

حضر من جانب الهيئة نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن -الأمين العام، المستشار الدكتور فوزى شادي الأمين العام المساعد، المستشار أحمد ثابت الأمين العام المساعد، المستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، المستشارة مى مروان الأمين العام المساعد.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار محمد حسن الأمين العام، وتنظيم المستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة.

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