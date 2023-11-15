كأس الكونفدرالية.. الزمالك يوافق على طلب سوار الغيني بخوض لقاء الجولة الثانية في القاهرة

وافق مجلس إدارة الزمالك على طلب فريق سوار الغيني، بخوض مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية بالقاهرة يوم 3 ديسمبر المقبل.

وكان مقررًا للقاء الجولة الثانية أن يقام في غينيا الإ أن الاتحاد الأفريقي رفض لعدم جاهزية الملعب، وناقشت إدارة الفريق الغيني خوض اللقاء في كوت ديفوار والقاهرة، قبل أن تتفق مع الزمالك على خوضه بالقاهرة مقابل تحمل الزمالك تكاليف السفر والإقامة.

وبذلك تأكد خوض الزمالك المواجهتين أمام سوار الغيني ذهابا وإيابا بالقاهرة، وهو ما سيسهل من مهمة الزمالك كثيرا .

وفاز فريق الزمالك على توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.