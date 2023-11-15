الخارجية الروسية: اتهامات فنلندا لموسكو بإرسال لاجئين عبر الحدود مضللة

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن الاتهامات هذه مضللة ولا أساس لها من الصحة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا: "لا يمكن وصف مثل هذه التصريحات بسوى أنها التضليل بعينه، ومثل هذه الادعاءات لا أساس لها على الإطلاق".

وأضافت: "آمل أن تقلع سلطات هلسنكي عن فكرة الإغلاق التام للحدود".

وأكدت زاخاروفا أن فنلندا يمكنها معالجة قضية اللاجئين، مضيفة: "إذا كان لدى الجانب الفنلندي أي مخاوف وكانت هناك رغبة في العمل المشترك، فالجانب الروسي مستعد للتعاون".

وفي وقت سابق، قال ضابط مناوب عند نقطة تفتيش فاليما الحدودية إن فنلندا منعت دخول الدراجات من روسيا إلى البلاد منذ 9 نوفمبر عبر نقاط التفتيش الواقعة في جنوب شرق البلاد.

ولم يتمكن حرس الحدود من توضيح الأساس الذي تم بموجبه فرض هذا الحظر وما إذا كان ينطبق على نقاط التفتيش في مناطق أخرى من البلاد.