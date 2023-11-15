السكة الحديد مواليد 2007 يهزم الألمونيوم في بطولة الجمهورية

اقتنص ناشئ السكة الحديد مواليد 2007 فوزاً غاليا على الالمونيوم بضربات الجزاء خلال اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب السكة الحديد .

أنتهي الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 2/2 واحتكم الفريقين لضربات الجزاء حسب التعديل الصادر من اتحاد الكرة المصرى بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي أو السلبى.

سجل هدفي السكة الثنائي يوسف عاطف ومحمد علي ويتكون الجهاز الفني لفريق السكة الحديد من إيهاب فرج مديراً فنياً ومحمود علوان مدرب وبليه مشرف على الفريق وأحمد اشرف ابو مسلم مدرباً للحراس وحسام حسن طبيباً للفريق وسيد شوقى مديراً إدارياً وصلاح ابو الفتوح رئيساً للقطاع وكمال امين نائباً لرئيس القطاع

وياسر حسين نائباً لرئيس القطاع وحاتم حسن مشرفاً عاماً على الكرة وعضو مجلس الإدارة.