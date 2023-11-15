باحث: الجميع توافق على الرؤية المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة

قال علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري في أزمة غزة والعدوان الإسرائيلي أو لحل القضية الفلسطينية فعال ومؤثر بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": يجب أن يكون هناك مزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلى للقبول بوقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية للأزمة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية لم يكن هناك ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا تسبب في مواصلة إسرائيل هجماتها والقصف العشوائي على قطاع غزة.

وأوضح أن خلال الفترة الماضية الجميع توافق على سبل الرؤية المصرية فيما يخص حل الأزمة في قطاع غزة أولا حل الازمة الإنسانية ثانيا التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار التي تنادت به مصر لتتبناه القمم التي عقدت بشأن الأزمة الفترة الماضية.