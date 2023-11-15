إثيوبيا توقع مذكرة لإضافة 11 طائرة "إيرباص" إلى أسطولها

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات، ليترفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة، مع الإشارة إلى أن أربع منها من طراز A350-1000.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

يتألف الأسطول الحالي للشركة من 20 طائرة من طراز A350-900.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران 2023.

وخلال اليوم الثاني من المعرض، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن التزامها بطلب 11 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر و20 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، مع إمكانية شراء 15 و21 طائرة إضافية، لتعتبر هذه الصفقة أكبر عملية شراء لطائرات بوينغ على الإطلاق في تاريخ إفريقيا.

وخلال المعرض أيضًا، أعلنت مصر للطيران عن توقيعها صفقة لشراء 10 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900، والتي ستساهم بخفض استهلاك الناقلة للوقود بنسبة 25 بالمئة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن طائراتها.

كما أعلن الطيران العُماني عن طلب وتسلم أول طائرة محولة للشحن من طراز بوينغ 737-800، وأعلنت شركة سكات للطيران عن صفقة لشراء سبع طائرات من طراز بوينغ 737-8.