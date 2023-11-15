ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.6%

ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين في أكتوبر الماضى بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بعد أن بلغت في سبتمبر 5.5 بالمئة ، في أعلى معدل لها خلال خمسة أشهر، مدعومة بأيام عطل رسمية عديدة في بداية الشهر، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

يأتي الإعلان عن هذه الزيادة فيما تعكس مؤشرات أخرى تراجعاً مستمرا في الطلب، وبشكل خاص الانخفاض الحاد في الصادرات والعودة إلى الانكماش الشهر الماضي، في حين لايزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحاول التعافي من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي توقف العمل بها في نهاية عام 2022.

وفي أكتوبر، شهدت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، أكبر زيادة منذ مايو، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

لكن هذا المؤشر "يعود في جزء منه إلى مقارنته مع أساس ضعيف في العام الماضي"، وفق ما أكد تشانغ زيوي، الخبير الاقتصادي من شركة إدارة الأصول Pinpoint Asset Management.

واعتبر تشانغ أن "الطلب المحلي لا يزال ضعيفا"، لكنه اشار إلى أن "السياسات النقدية والمالية أصبحت أكثر ملاءمة، وهو ما نأمل أن يساعد في تحفيز الطلب المحلي في عام 2024".