حملات أمنية مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون .

في سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 5 أيام عن رفع 332 سيارة و 249 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.