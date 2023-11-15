البرهان ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان الأوضاع في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عزم الحكومة وتعاونها مع كل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية، مشيدا بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر منبر جدة في سبيل ذلك، فضلا عن جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد"، والتي تصب في مجملها نحو استدامة السلام والاستقرار في السودان.

جاء ذلك خلال مباحثات رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بأديس أبابا، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، لبحث الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.

وأطلع البرهان- بحسب بيان إعلام مجلس السيادة، اليوم- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على تطورات الوضع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع ضد الدولة واستهدافها للمدنيين والمنشآت والمرافق العامة، وارتكابها لفظائع إنسانية في حق المواطنين الأبرياء.