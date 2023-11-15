المدرب الأجنبي في الزمالك.. تعرف على آخر المستجدات

يبحث مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في الفترة الحالية، التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج .

ولم يستقر المجلس حتي الآن على أسم المدرب الأجنبي الذى سيتولي مهمة تدريب الفريق، حيث تقوم إدارة الزمالك حاليا بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب ومعرفة القيمة المالية الخاصة بكل مدرب نظير عمله في الزمالك .

يقود الزمالك حاليا معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر بشكل رسمي .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ أمون الودية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.