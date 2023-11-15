اليابان تطالب الصين بسحب قرار تعليق واردات المأكولات البحرية

أعلن وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم، أنه طالب الصين بالسحب الفوري لقرار تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وتابع الوزير أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات بشأن قواعد التصدير والدفع نحو بيئة عمل أكثر سلاسة لتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار، وذلك خلال لقائه بوزير الصناعة الصيني وانج وينتاو على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) في سان فرانسيسكو.

وقال نيشيمورا إنه طالب بكين بضمان سلامة أصحاب الأعمال اليابانيين في الصين والإدارة المناسبة لقيود التصدير، كما أعرب عن رغبته في الاستمرار في المناقشات مع الصين لإقامة علاقات ثنائية بناءة ومستقرة، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

يشار إلى أن الصين كانت قد أعلنت في أغسطس تعليق كافة واردات المأكولات البحرية اليابانية على خلفية بدء اليابان تنفيذ خطة تصريف مياه مفاعل "فوكوشيما" النووي المعالجة في البحر.