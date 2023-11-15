“المشاركة السياسية الإيجابية وبناء الجمهورية الجديدة” ندوة بإعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة بعنوان المشاركة السياسية الإيجابية وبناء الجمهورية الجديدة وذلك بالتعاون مع الجمعية الزراعية المركزية بمطروح ومشاركة عدد كبير من المزارعين والإدارات الزراعية والأجهزة التنفيذية.

تحدث خلال الندوة المحاسب عبد الخالق مصطفى مستشار الجمعية الذي أشاد بدور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في جهود التوعية بمحافظة مطروح كما تحدث سعد حسن نائب مدير الجمعية الزراعية بمطروح حول دور الزراعيين في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية باعتبارهم فئة لا يستهان بها داخل المحافظة كما حث الجميع على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية .

كما تحدث د فارس عبد الشافي الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حول مفهوم المشاركة الايجابية وأثرها على الفرد والمجتمع ومدى إمكانية لمس هذه الآثار على أرض الواقع .

وأشار "عبد الشافي"، الى دور مصر الرائد في المنطقة العربية وعلى الخريطة الدولية للعالم اجمع .موضحا أن عدم المشاركة بشكل إيجابي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط التي من الممكن ان تتعرض لها مصر من الخارج، كما أنها رسالة للعالم من الشعب المصري بأنه متمسك باستقلاليته ومتمسك بوجوده ومشارك بقوة في تحديد مستقبله.

واستعرض "عبد الشافي" طرق وكيفية التصويت في الانتخابات القادمة لافتا الى ضرورة الالتفاف حول الدولة المصرية وحماية حضارة تعدت آلاف السنين وتاريخ مشرف من البطولات والامجاد. كما أوضح مفهوم الجمهورية الجديدة والتي من أهم عناصرها الاهتمام ببناء البشر جنبا إلى جنب مع بناء الحجر من خلال التأسيس السليم للبنية التحتية للدولة بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع المرأة والنشء وذوى الهمم وقطاع الشباب لاستكمال البناء داخل تلك الجمهورية الجديدة.

وأكد د عبد الشافي، أن الدولة المصرية حققت في السنوات القليلة الماضية كما من الإنجازات قد يفوق عقودا مرت، كما تنوعت الانجازات في كافة المجالات من مشروعات قومية كشبكة للطرق الحديثة أو المدن على الطرز العالمية والارتقاء بالمواطن ووضعه الاجتماعي والاقتصادي والصحي ومن أهمها المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة.

وألمح إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي لحظات فارقة في تاريخ مصر الحالي ولابد لنا من النجاح في هذا الاختبار الصعب .

فيما خرجت الندوة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة غرس قيم الجمهورية الجديدة في أذهان الأجيال الشابة والناشئة بغرض خلق جيل أكثر وعيا. خاصة وأن دعائم الجمهورية الجديدة في مصر من أهم ركائزها التي تعتمد عليه اعتمادا كليا هو المواطن المصري الذي يعد هو حجر الأساس في تلك الاستراتيجية الجديدة للجمهورية الجديدة في مصر .

تأتي هذه الندوة ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك”.

“المشاركة السياسية الإيجابية وبناء الجمهورية الجديدة” في ندوة بإعلام مطروح

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