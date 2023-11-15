ضمن "مبادرة في حب مصر".. تعليم شرق الفيوم تتجمل بعلم مصر "صور"

نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية (الشئون التنفيذية - التربية الفنية) مبادرة في حب مصر، بمشاركة جميع مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وحضر المبادرة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومسئولى ومشرفي التربية الفنية والشئون التنفيذية والعلاقات العامة بشرق الفيوم التعليمية، وذلك بمقر نقابة المعلمين بالفيوم.

وقام طلاب المدارس برسم علم مصر بأشكال متعددة وباستخدام خامات البيئة، فى أبهي صورة لعلم مصر، بإستخدام الألوان واللوحات المميزة.

كما قدم عدد من الطلاب فقرات غنائية في حب مصر، أمام الدكتورة وكيلة الوزارة، والحضور.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بمعرض فى حب مصر، وظهور شرق الفيوم التعليمية بهذا المظهر المُشرف والصورة المضيئة بعلم مصر.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية بشرق الفيوم، وجميع المدارس المشاركة في المبادرة، كما تقدمت برسالة شكر وتقدير لمسئولي نقابة المعلمين بالفيوم على إستضافة مبادرات وفعاليات التربية والتعليم، حيث تقدمت برسالة شكر لنقيب معلمي الفيوم عيسى عثمان وفريق العمل بنقابة المعلمين بالفيوم.

كما تقدم مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، برسالة شكر وتقدير إلى الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على حضورها المميز للمبادرة.

وأكد أهمية بث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر، ومنها رسم علم مصر بأشكال متعددة والاهتمام بتحية علم ورمز الدولة المصرية العظيمة، وتم بالشكر للتربية الفنية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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