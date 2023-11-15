حجز محاكمة متهما بالخلافات الثأرية بالصف للحكم

قررت محكمة الجنايات المنعقدة لمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز محاكمة متهم مع آخرين، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، لجلسة ٩ ديسمبر للحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى أن المتهم قام بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولى بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولى بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.