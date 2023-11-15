أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، وتم تداول 9 سفن و36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و 71 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع ، 149 شاحنة و1 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول / سفر ) للعبارة أمل ومغادرة السفينة PROFESSOR WENGER وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1575 طن بضائع و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها.
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تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، وتم تداول 9 سفن و36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و 71 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع ، 149 شاحنة و1 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، وتم تداول 9 سفن و36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و 71 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع ، 149 شاحنة و1 سيارة.