وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام المحافظين بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث وبصفة خاصة السيول والأمطار الغزيرة من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع مع المحافظات الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى، مشيرًا الى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة؛ إذ يتم افتتاح المراكز التي يتم الانتهاء منها بحضور رئيس الوزراء وآخرها مركز الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم.

وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتمادًا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ؛ إذ يتم تحديد محطات الرفع والنقاط الساخنة بالشبكة لضمان جاهزية المحطات وإصلاح أي أعطال قبل الأول من شهر أكتوبر، ومتابعة جاهزية وحدات الطوارئ وتطهير أحواض المص الخاصة بها وعمل العمرات المطلوبة، وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعًا لدخول مياه الأمطار إليها.