بالفيديو.. الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى الشفاء معزول بالكامل ولا يمكننا التواصل مع أي شخص داخله

أكد الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى الشفاء معزول بالكامل من الاتصالات، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى داخل مستشفى الشفاء، ويبدو أن هناك عمليات تشويش، ولا يمكن التواصل مع أى شخص داخل المستشفى.

وقال "عبد الجليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت المجمع والذي يعد أكبر مجمع طبي يقدم خدمات طبية في قطاع غزة، وهو بالأساس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود منذ فترة، وبسبب وجود عدد كبير من النازحين والمرضي والكوادر الطبية بداخله.

وتابع، أن المجمع يتبع وزارة الصحة الفلسطينية، وتقوم بشكل دوري بإعطاء المعلومات حول هذا المستشفى، ولكن الأن ومنذ هذه الليلة بدأ الاقتحام لهذا المستشفى بشكل فعلي وانقطع الاتصال بشكل كامل.

وأردف، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا لا نعرف إلى متى سيستمر سيناريو اقتحام المستشفيات من قبل جيش الاحتلال ولكننا نحذر منذ أسابيع من انقطاع الخدمة الطبية عن مئات الآلاف الأشخاص في غزة لما يصل لأكثر من مليون شخص في غزة.