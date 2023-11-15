"الذكاء الاصطناعي" ندوة بتربية نوعية جنوب الوادي

عقدت بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، ندوة عن الذكاء الاصطناعى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية، والدكتورة بدرية حسن علي وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث تناولت الدكتورة نجلاء فارس رئيس قسم التكنولوجيا التعليم والمحاضر بالندوة، الذكاء الاصطناعى ومفهومه واختلافه عن برامج الكمبيوتر العادية التى تنفذ تعليمات وتخرج نتائج فى ضوء معطيات محددة بينما الذكاء الاصطناعى يعتمد على فكرة تعليم وتدريب الآلة على التفكير لممارسة عمليات التنبؤ واتخاذ القرار.

وأكدت فكرة أن البيانات الضخمة التى تعتمد عليها النظم الذكية أصبحت بترول العصر الحالى كما تناولت أيضاً الحديث عن مبادرة شركة مايكروسوفت AI for Earth والتى تهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعى فى خدمة كوكب الأرض فى أربع مجالات هى الماء والزراعة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية كما تطرقت د. نجلاء لكيفية الاستفادة من chatgpt فى مجال التعليم والتدريس وأخيرا عرضت التوصية بضرورة وعى الطلاب بهذا المجال ودراسة كيف يمكن الاستفادة منه فى تخصصاتهم المختلفة

كما ذكرت الدكتورة بدريه حسن أن الذكاء الاصطناعي له تأثير مهم في العملية التعليمية حيث يدعم مقرر التدريس المصغر وهذا أول تطبيق فعلي للطلاب على استخدامه في تحضير الدروس العملية حيث يستطيع الطالب من خلاله صياغة الأهداف بالمستويات المختلفة إلي جانب مهاره التلخيص للفقرات ووضع الأسئلة

كما تناول الدكتور علي فاروق مدرس تكنولوجيا التعليم بالكلية البرامج الخاصة بتوليد الأفكار وعرض كيفية استخدامها في مجال التخصصات النوعية وفي نهاية الندوة طلب من الطلاب تحضير درس باستخدام الذكاء الاصطناعي.