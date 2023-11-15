طقس مطروح.. خريفي معتدل مائل للبرودة والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار

شهدت محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، طقس خريفي معتدل مائل للبرودة على كافة الأنحاء مع نشاط خفيف للرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية المحملة، وظهرت السحب الخفيفة، خاصة على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مستقرة، مع ارتفاع خفيف في الأمواج قبالة سواحل المحافظة متأثرا بنوة المكنسة، والفرصة مهيأه للصيد وكافة الأعمال البحرية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات شركة مياه الشرب ومجلس مدينة مرسى مطروح ومعدات الحماية المدنية حال حدوث ذلك.