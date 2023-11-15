شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى المحافظة، وذلك بعد إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية.

حضر التنصيب هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

وأعلن مدير المديرية نتيجة انتخابات المرحلة الثانوية وجاءت على النحو التالي، نتيجة اتحاد طلاب الثانوية وأسفر عن فوز كل من الطالب فارس محمد يسرى بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية، والطالبة روان ياسر لطفى إدارة مطروح التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

وجاء تشكيل اللجان، الطالبة جميلة سامى إدارة النجيلة المقرر الاجتماعى، والطالبة رحمة ياسر لطفى إدارة مطروح المقرر الثقافي، والطالبة نادية كامل إدارة العلمين المقرر الفنى، والطالبة جنى أشرف الشريف إدارة الضبعة المقرر العلمى، والطالب يوسف سيد أحمد إدارة العلمين المقرر الرياضى.

وأشاد وكيل الوزارة بانتخابات الاتحاد التنفيذي، مشيرا إلى أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها الطلاب، بأنفسهم على غرار ما حدث في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة في إطار انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية والمصداقية.

أضاف شحاته أن هذه التجربة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب المحافظة عبر خلالها الطلاب عن أنفسهم في اختيار خير من يمثلهم مقدماً التهنئة إلى المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية، متمنياً لهم التوفيق.

أوضح وكيل تعليم مطروح، أن اتحاد الطلاب، هو تنظيم تربوي يستهدف مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديموقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات الدراسية والاجتماعية التي تقابلهم، تحت إشراف اخصائيي وموجهي التربية الاجتماعية.

وكيل تعليم مطروح يشهد انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

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