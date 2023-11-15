أمريكا وإستونيا تبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط من بين مجموعة كاملة من التحديات

بحثت الولايات المتحدة وإستونيا مجموعة كاملة من التحديات، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وما يتعلق بالأمن الأوروبي والإنترنت والصين.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس للتجديد على قوة العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق كحليفين في الناتو.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، أيضًا على التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي، بما في ذلك أهمية استمرار المساعدة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.