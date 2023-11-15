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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«الزراعة اللبنانية»: العدوان الإسرائيلي أسفر عن نشوب 340 حريقًا في 53 بلدة بالجنوب والنبطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية أسفرت عن نشوب 340 حريقا في 53 بلدة في محافظتي الجنوب (12 بلدة) والنبطية (41 بلدة) وذلك منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة أن مساحة الأراضي المحروقة جراء القصف الإسرائيلي بلغت أكثر من 214 فدانا، حيث تم استهداف أكثر من 47 ألف شجرة زيتون معمرة، إلى جانب أشجار زيتون وصنوبر وسنديان.

وأكدت الوزارة أن البلدات المستهدفة كانت في نطاق 5 كيلومترات من الحدود مع اسرائيل، موضحة أن القصف أسفر عن نفوق 200 ألف طير و700 رأس ماشية وتضرر 60 صوبة زراعية و250 خلية نحل.

وأشارت إلى أن العدوان الاسرائيلي أدى لتدمير كلي لمساحة 600 متر مربع لمستودع أعلاف في الجنوب.

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