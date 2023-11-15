شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل المواطنين في قطاع غزة

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 01:13 ص

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في شارع السوق التجاري في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهدت المواطنة فاطمة خليل أبو جزر، وأصيب عدد من أفراد عائلتها، في قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم بشيت في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا باستشهاد 6 مواطنات في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل عائلة أبو حجر في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر محلية، استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق، الدكتور محمد عيد شبير وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي على غزة.

كما أعلنت المصادر استشهاد 5 مواطنين، بينهم أم وطفليها، بقصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة. كما قصف الاحتلال محيط مسجد السقا وسط خان يونس.