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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتفاق وجهتي نظر النمسا والمجر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت النمسا والمجر اتفاقا في وجهتي النظر حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد تسوية عاجلة للصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة الدولة للشئون الأوروبية والدستورية في النمسا كارولين إيدشتادلر، الثلاثاء مع نظيرها المجري يانوس بوكا الذي يزور فيينا حاليا.

وقالت الوزيرة النمساوية إن المباحثات مع نظيرها المجري تطرقت الى العمل المشترك والتعاون بين البلدين في ملف توسيع الاتحاد الأوروبي من خلال التركيز على ضم دول غرب البلقان وتعزيز القدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أنه تم تمديد القيود الحدودية بين النمسا والمجر وزيادة التنسيق الشرطي والأمني لمنع عصابات تهريب البشر من ممارسة نشاطها ومكافحة التدفق الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين عبر ولاية بورجنلاند على الحدود بين البلدين.

النمسا المجر وقف اطلاق النار في غزة