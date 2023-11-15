مسئول إسرائيلي: صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر

أذاعت فضائية «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بأن مسؤول إسرائيلي، أكد أنه تم إحراز تقدم بشأن صفقة المحتجزين ومجلس الوزراء الحربي سيجتمع الليلة لبحثها.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى أن الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين.

كما أكد مسؤول إسرائيلي، أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين قد تحدث خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وأسفرت الحرب الدائرة التي قاربت على 40 يومًا على وفاة نحو 11 ألفا و240 منذ بدء الحرب ومن بين القتلى 4630 طفلًا و3130 امرأة من الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بينما أعلنت إسرائيل وفاة نحو 1400 شخص نتيجة هجمات حماس في السابع من أكتوبر قبل أن تخفض العدد لحوالي 1200 شخص بينهم 365 قتيلا من العسكريين قرابة 50 منهم منذ بداية الاجتياح البري لغزة.

ووصل رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى القاهرة وأجرى مباحثات مع مسئولين مصريين، واقتصرت على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى.