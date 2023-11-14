دبلوماسي روسي ينتقد خطط بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة كييف

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم "الثلاثاء"، بأن خطط بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة كييف هي دليل على سياسة الاتحاد الأوروبي غير المسؤولة.

وقال جالوزين، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لا يمكنني إلا أن أصف ذلك بأنه مثال آخر على سياسة الاتحاد الأوروبي غير المسؤولة. لسوء الحظ، يتعاطف الاتحاد الأوروبي مع النظام النازي في كييف، ويغمره بالأسلحة دون أن يظهر أي شيء مقابل ذلك".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مثل هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد "المعاناة التي لا معنى لها" لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإطالة أمد الصراع وتصعيد التوترات في أوروبا الشرقية وفي جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صرح في وقت سابق بأن بعثة الاتحاد الأوروبي ستزور العاصمة الأوكرانية كييف في أوائل ديسمبر لمناقشة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي والضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.