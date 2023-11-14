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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين عام الناتو يؤكد مجددا على دعم الحلف لأوكرانيا

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج
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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مجددا اليوم الثلاثاء على دعم الحلف لأوكرانيا، مشددا أنه لن يتم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينتصر في هذه الحرب.

وقال ستولتنبرج - في تصريحات عقب اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن "الوضع في ساحة المعركة صعب... وهذا يزيد من أهمية أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا لأننا لن نسمح للرئيس بوتين في الانتصار".

وأضاف أمين عام حلف الناتو "ينبغي لأوكرانيا أن تسود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا، ومن مصلحتنا دعم أوكرانيا".

الناتو أوكرانيا فلاديمير بوتين