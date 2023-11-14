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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: تدمير أوكار للإرهابيين وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بعملية أمنية في نينوى

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، تدمير عدد من أوكار الإرهابيين خلال عمليات أمنية في محافظة نينوى.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية شرعت في عملية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

وأكدت أن العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في أن يكون لها موطئ قدم في هذه المناطق المهمة.

نينوى إقليم كردستان العراق