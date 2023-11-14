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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب إغلاق إستاد القاهرة.. الأهلي يواجه ميدياما الغاني على ملعب السلام

الأهلي
الأهلي
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استقر مسئولو النادي الأهلي على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام بسبب غلق استاد القاهرة الدولي للاصلاحات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن لقب الأميره السمراء التي توج بها الأهلي العام الماضي للمرة 11 في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ميدياما الغاني في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، في تمام  الساعة الـ6 مساء على ملعب السلام، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتلقت إدارة النادي الأهلي خطابات رسميا من هيئة استاد القاهرة الدولي بغلق الملعب  عقب مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 للإصلاحات.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد الرياضي المغربي في نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. 

الأهلي وميدياما استاد السلام