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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع جاياردو

مارسيلو جاياردو
مارسيلو جاياردو
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دخل اتحاد جدة في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتولي تدريبه.

وأقال اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو بعد تراجع النتائج وكلف المدرب السعودي حسن خليفة بتولي المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة مع مارسيلو جاياردو لتولي تدريبه خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وأوضحت التقارير أن إدارة اتحاد جدة ترغب في حسم التعاقد مع جاياردو في الساعات المقبلة لمنحه أطول وقت ممكن للاستعداد للاستحقاقات المقبلة بداية من مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي في 24 نوفمبر الجاري.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ورحل جاياردو عن ريفر بليت بنهاية العام الماضي بعد أكثر من ثمانية أعوام مع الفريق.

وقاد جاياردو ريفير بليت للفوز بلقب الدوري في 2021 بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس في 2015 و2018.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.

صحيفة آس الإسبانية اتحاد جدة الأرجنتينى مارسيلو جاياردو حسن خليفة