الخطيب يجتمع مع كولر الأحد المقبل لمناقشة صفقات يناير وتراجع النتائج

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته مستغلا فترة التوقف الدولي.

وسافر مارسيل كولر إلى سويسرا عقب مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل.

ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع كولر يوم الأحد المقبل للوقوف على بعض الأمور الخاصة بتراجع النتائج الفترة الأخيرة والخروج من بطولة الدوري الأفريقي بالإضافة إلي مناقشة بعض الأمور الخاصة بالميركاتو الشتوي والصفقات.

يناقش الخطيب في الوقت الحالي مع خالد بيبو مدير الكرة كافة الملفات الخاصة بفريق الكرة والتي سيتم مناقشتها في جلسة الأحد القادم مع مارسيل كولر وطلب رئيس النادي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني عن وداع الدوري الإفريقي.