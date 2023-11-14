المؤبد لسائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وخالد علي إبراهيم علي، محمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانه سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 10612 / 2022 مركز طوخ، والمقيدة برقم 1186 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "ع. س. س" محبوس، 55 سنة، سائق، العنوان الصالحية مركز طوخ، أنه أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار، كما أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهم حال خروجه من مسكنه لاستقلال السيارة تم ضبطه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وكذا عثر بجيب الجلباب الآخر على عدد اثنين هاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بداخلها عدد 10 عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر وكذا على الأسطوانة لجوهر الهيروين المخدر، وكذا حقيبة بداخلها مبلغ مالي وقدره 32000 اثنان وثلاثون ألف جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي هو من متحصلات اتجاره في المواد المخدرة والهواتف المحمولة لاستخدامها في تسهيل الاتصال بعملائه من تجار ومتعاطي المواد المخدرة والسيارة قيادته لاستخدامها في تنقلاته في توزيع وترويج المواد المخدرة.