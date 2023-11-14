تأجيل محاكمة عصابة رسائل الهواتف لسرقة أصحاب المعاشات بالأميرية

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على 130 الف جنيه، لجلسة 19 نوفمبر.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لمديرية امن القاهرة من موظف بالمعاش، اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، عقب وصول رسالة مضمونة المبلغ المشار الية وبمجرد الضغط علي الرابط، اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.

وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تبين وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي امرت باحالتهم الي الم كمة الجنائية.