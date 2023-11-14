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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صحيفة إسرائيلية: تفجر الخلافات حول حرب غزة في الكونجرس الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن انتقال الخلاف حول الحرب في غزة من كواليس الخارجية الأميركية إلى أروقة الكونغرس.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ثلاثة من المساعدين العاملين في الكونغرس الأميركي، أنهم لم يعودوا يشعرون بالارتياح للبقاء صامتين على ما يدور من حرب في قطاع غزة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

وقال المساعدون الثلاثة، إن ناخبيهم يطالبون بوقف إطلاق النار، داعين رؤساءهم إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفوري للتصعيد الآن.

والمساعدون في الكونغرس هم الأشخاص الذين يعملون لصالح المشرعين المهمين، ويطلعونهم على التشريعات، حيث يعتمد أعضاء الكونغرس (الشيوخ والنواب) على مساعدين لمساعدتهم في مسؤولياتهم.

كذلك يلعب المساعدون عادة دورا مهما خلف الكواليس في تقديم المشورة وتوجيه المواقف السياسية للمشرعين.

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