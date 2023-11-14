الطوارئ الروسية: نسعى لضمان إجلاء جميع مواطنينا عن قطاع غزة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى إلى ضمان إجلاء جميع المواطنين الروس عن قطاع غزة إلى البلاد في غضون أسبوع.

وقالت الوزارة - في بيان حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه سيتم إجلاء 98 مواطنا روسيا من القاهرة إلى موسكو اليوم".

وأضافت أن المجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنا روسيا وصلت من قطاع غزة إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أمس الاثنين بعد فحص أطباء وزارة الطوارئ الروسية لهم في القاهرة وتقديم كافة المساعدات الطبية والنفسية لهم.

