بمناسبة يوم الطفل العالمي.. أوبريت "الليلة الكبيرة" بأوبرا دمنهور

يستضيف مسرح أوبرا دمنهور، الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج البيت الفنى للمسرح ممثلا في فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وذلك فى السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمناسبة يوم الطفل العالمى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

أوبريت "الليلة الكبيرة" ألحان الموسيقار سيد مكاوى، والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

وقد أعلن أن يوم الطفل العالمي عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها.